Eurozona, peggiora la fiducia degli investitori

(Teleborsa) - L'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, peggiora a luglio. L'indicatore sulla situazione attuale, tocca il suo massimo dal dicembre 2007, ma mostra segnali di peggioramento relativamente all'outlook, con aspettative di stagnazione o anche di declino (come in Germania, da 39,2 a 37,5 punti "overall index")Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dall'tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona. L'indice che prende il nome dall'istituto ha segnatodai 28,4 punti precedenti.Il dato è inferiore alle attese degli analisti che erano per un dato invariato.che si porta a 37,3 punti dai precedenti 36 mentrea 19,8 punti da 21.