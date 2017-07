Lavoro occasionale, al via i nuovi voucher

(Teleborsa) -, entrano in vigore, oggi 10 Luglio, il "" e il "".L'INPS attiverà dunque oggi la procedura perassunti a tempo indeterminato e perDa queste tipologie di contratti sono, attività di escavazione, lavorazione di materiale lapideo e in miniere, cave e torbiere."Abbiamo messo a punto le procedure in tempi record, meno di due mesi - sottolinea il- E' stata preziosa l'esperienza dei voucher: abbiamo potuto sviluppare procedure trasparenti che cercano il più possibile di evitare il rischio di abusi. Tuteliamo il lavoratore, ma di conseguenza anche i datori di lavoro".gestita dall'ente di previdenza. Il datore dovrà versare la provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso l'F24 o tramite strumenti di pagamento elettronici, inserendo in procedura la comunicazione di lavoro occasionale. Il lavoratore riceverà dall'Istituto previdenziale il pagamento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.da parte di un singolo datore, mentrericevute in questo modo. Un vincolo di pari valore verrà stabilito come limite per i datori ai compensi erogabili a tutti i lavoratori.sulle procedure informatiche: la Coldiretti, infatti, lamenta "inammissibili ritardi burocratici" , che potrebbero privare opportunità di lavoro nell'attività stagionale agricola per 50 mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati, mettendo a rischio la vendemmia e le raccolte estive di frutta e verdura.