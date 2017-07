Renzi lancia la sfida all'UE. Moscovici: "Serve un'Italia che rispetta le regole"

(Teleborsa) - L'avvio della campagna elettorale di, con le dichiarazioni relative ad unper i prossimi cinque anni, al taglio delle imposte a famiglie e PMI de allanon lascia indifferenti le autorità europee, che rimarcano l'importanza delle regole stabilite nel pieno della crisi.Il ministro dell'Economia,, arrivando questo pomeriggio a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo, ha preferito non entrare nel dibattito, limitandosi ad affermarePiù esplicito il commissario europeo agli Affari economici e finanziari,, il quale ha rimarcato che "l'interesse dell'Italia è quello di continuare a ridurre il suo deficit", sottolineando che ", poiché è l'unico Paese che, ha rimarcato il commissario, cavalcando invece la proposta didella Zona Euro, sia sotto il profilo del bilancio che nel mercato del lavoro., in merito alla provocazione lanciata da Matteo Renzi, cui risponde che un deficit fermo la 2,9%. "Non e' una decisione che un paese può prendere da solo", ha aggiunto.