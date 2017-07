Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.427,43 punti. Guadagni frazionali per il(+0,67%); pressoché invariato lo(+0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,82%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,69%) e(-0,50%).Altra i(+1,33%),(+1,30%),(+0,89%) e(+0,82%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tra i(+11,21%),(+9,82%),(+4,73%) e(+3,06%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.