Tecnologia e sostenibilità, al via terza edizione Premio Innovazione Leonardo per i giovani

Leonardo

(Teleborsa) - Riparte ilSono ancora una volta gli studenti, i neolaureati e i dottorandi delle facoltà STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)di tutti gli atenei italiani i protagonisti del Premio Innovazione Leonardo, l’I giovani partecipanti possono presentare i propri progetti innovativi in tre ambiti di business aziendale: Image intelligence; Tecnologie quantistiche per i sensori; Tecnologie e soluzioni innovative per la tutela dei beni culturali.(Leonardo), riconoscimenti economici e l’invito a partecipare, insieme ai vincitori del Premio Innovazione dedicato ai dipendenti Leonardo, alla cerimonia di premiazione, alla presenza del top management del Gruppo e dei rappresentanti del mondo accademico e della ricerca."Il Premio Innovazione Leonardo è l’occasione per avvicinare i giovani, l’impresa e il mondo accademico e trarre spunti per affrontare le sfide del futuro - sottolineadi. - Per progredire sulla frontiera dell’innovazione abbiamo bisogno delle persone giuste, delle competenze adeguate alle sfide che ci attendono nei prossimi anni e di valorizzare i talenti delle nuove generazioni".