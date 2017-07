Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta in territorio positivo confermando l'intonazione rialzista dell'avvio. Il focus degli investitori questa settimana resterà sulle banche centrali, con particolare attenzione allaL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,139, nonostante il lieve peggioramento dell'indice Sentix . Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 43,83 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,27%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%.avanza dello 0,20% seguita da, con un incremento dello 0,29%., che mostra sulun rialzo dello 0,69% sostenuta dagli acquisti sul comparto energetico e bancario.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,86%),(+1,56%) e(+1,19%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,77%),(-1,73%) e(-0,70%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,9%). Ottima performance per, che registra un progresso del 2,33%.Continua il denaro su, che cresce dell'1,90%.Tra le banche viaggia sostenuta, +1,76% protagonista a Piazza Affari su rumors circa il processo di creazione di un grande polo nel risparmio gestito , con il coinvolgimento di(+5,30%) ee della stessa Banco BPM. Sulla scia volano tutti i titoli del risparmio gestito I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,03% complici le prese di profitto.sono finiti nel mirino degli analisti Crolla, con una flessione del 2,17%: Standard Ethics ha ridotto il rating sul titolo a E da E+