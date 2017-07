Wall Street ancora cauta si porta sui massimi di seduta

Dow Jones

Travelers Company

(Teleborsa) -, dopo una partenza più cauta, sull'eco dei dati sull'occupazione USA migliori delle attese pubblicati venerdì.Con un'agenda macroeconoica priva di spunti, l'attenzione si concentra sull', in agenda questa settimana e, più in là nel tempo, sull'A New York, ilè sostanzialmente stabile a 21.440,3 punti, mentre loprocede a piccoli passi (+0,3%), avanzando a 2.431,11 punti. Sale il(+0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,94%),(+0,92%) e(+0,48%). Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,31%),(+1,26%),(+1,21%) e(+0,94%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.Composta, che cresce di un modesto +0,76%.