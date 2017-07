Wall Street parte incolore senza dati macro e pochi spunti operativi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Visa

Microsoft

Intel

Chevron

JP Morgan

(Teleborsa) -, che consolida sui livelli di venerdì scorso, quando il mercato americano era salito in scia ai dati sull'occupazione USA migliori delle attese.e questo sta ispirando cautela nelle sale operative, mentreA New York, ilsi ferma a 21.390,59 punti; rimane ai nastri di partenza anche lo, che si posiziona a 2.425,28 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Modesta la prestazione del(+0,10%).del Dow Jones,(+0,55%) e(+0,53%).Le più forti vendite si riversano su, che apre le contrattazioni a -1,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.