Banca Carige ancora in rally

(Teleborsa) -

Vigoroso rialzo per la Banca carige, che passa di mano con un potente rialzo del 3,66%, portando la performance settimanale a quasi +30%.



La banca genovese riunisce oggi il CdA, che dovrà esaminare la governance ed l'attuazione del piano industriale, soprattutto con riguardo al piano di rafforzamento patrimoniale, che prevede l'aumento di capitale da 500 milioni e la progressiva cessione di 1,2 milairdi di NPL (sinora ne sono stati cartolarizzati poco meno di 1 miliardo).

Sotot il profilo operativo, il titolo mostra segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,2643, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,2573. L'equilibrata forza rialzista di Banca Carige è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,2713.



In termini di volatilità, lo scostamento dei prezzi della valuta dalla media dei valori registrati, assume un valore pari a 2,905%, a fronte di una prestazione settimanale uguale a +33,79%.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)