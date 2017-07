Infrastrutture: ok CIPE a rete ricarica veicoli elettrici, progetto da 72 milioni

(Teleborsa) - Il CIPE ha approvato l'accordo di programma con le Regioni per la rete infrastrutturale nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici.Lo rende noto il, annunciando anche il via libera ale alla conclusione del sistema di trasporto rapido Rimini fiera - Cattolica.Il MIT, finanzia gli interventi con un apposito Fondo in cui ha impegnato 28,7 milioni di euro, ripartendo la somma tra le Regioni nel programma di finanziamenti per lo sviluppo delle reti di ricarica per i veicoli elettrici diffuse sul territorio nazionale. IlIl Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha inoltredi euro da parte del soggetto aggiudicatore- 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS - Riccione FS" che rappresenta il completamento dell'intervento di collegamento rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica.. Sono stati anche assegnati 4 milioni di euro, per il potenziamento e la trasformazione della Ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta sub-metropolitana fino a Paternò. Il costo dell'intero intervento è di 124 milioni di euro, finanziato per 80 milioni con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) Fesr 2007-2013 e per 40 milioni di euro dal Piano operativo MIT di attuazione della programmazione Fsc 2014-2020.. Prorogati di due anni i termini relativi alla dichiarazione di pubblica utilità della Metrotramvia di Milano "Parco Nord-Seregno". Mantenuto finanziamento di 17 milioni di euro per interventi al Porto di Brindisi. Il Costo complessivo dei nuovi interventi previsti è di circa 19 milioni di euro.. Infine il CIPE ha espresso parere favorevole sul Contratto di programma tra lo Stato e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, Enav spa, per il periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, relativo ai servizi della navigazione aerea e alle connesse prestazioni da parte della società, ai livelli tariffari, agli oneri a carico dello Stato per i voli esonerati e per la sicurezza operativa e il monitoraggio dell’attuazione del Contratto. Il contratto