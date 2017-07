Mutui, in 4 anni è boom di surroghe e tassi fissi

Euribor

(Teleborsa) -. Continuano ad essere queste le caratteristiche più popolari deinel secondo trimestre del 2017, che rispetto all'analogo periodo del 2013 hanno entrambi subito una crescita spettacolare.Lainfatti è balzata, seppure evidenzia una lieve flessione rispetto all'anno scorso (53,2% nell'analogo periodo). Parallelamente si è assistito al crollo delle erogazioni per acquisti di prime case (da 77,7% a 40,6%).Sul fronte dei tassi, l'inchiesta di Mutuionline rileva che il, dopo il recente rialzo del tasso di riferimento ). Oggi la percentuale di chi sceglie il variabile si attesta al, il minimo registrato dal primo trimestre 2013, periodo in cui questa era l'opzione più diffusa (53,9%).Per quanto riguarda la, invece, la maggioranza dei mutui erogati ad oggi ne possiede una inferiore rispetto a quella di 4 anni fa (20 anni, 31,6% vs 30-40 anni, 34,9%). L', dopo una flessione tra il 2014 ed il 2016, è tornato sugli stessi livelli del 2013 (circa 126 mila euro).La maggior parte dei richiedenti nel secondo trimestre 2017 appartiene ad unapiù alta (1501-2000€, 37,3%) in confronto allo stesso periodo del 2013 (1001-1500€, 34,9%). Per quanto riguarda leil 47,2% dei finanziamenti è stato erogato ai cittadini tra i 36 e i 45 anni, mentre sempre meno mutui vengono concessi alla fascia più giovane (26-35 anni), che hanno visto assottigliarsi di quasi 10 punti percentuali (dal 36% al 25,4%) la loro quota di erogazioni sul totale in contrasto con una precedente indagine Nel 2017per i mutui a 20 e 30 anni si è attestato al 2,35% in lieve risalita rispetto al 2016 (2,30%). Il tasso medio(1,06%) tocca invece i minimi storici dal 2006