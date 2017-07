Pepsico, utili e fatturato sopra le stime

Pepsico

Pepsico

(Teleborsa) - Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,84%.Nel secondo trimestre dell'anno, il gruppo ha battuto le stime del mercato sia in termini di utili che di fatturato, grazie all'aumento dei prezzi delle bibite e degli snack in Nordamerica.Nei tre mesi chiusi al 17 giugno, PepsiCo ha registrato, pari a 1,46 dollari per azione,rispetto ai 2,01 miliardi (1,38 dollari per azione) dello stesso periodo del 2016. L'utile adjusted è stato di 1,50 dollari per azione, sopra gli 1,40 dollari attesi.Il fatturato invece è aumentato del 2% a 15,71 miliardi, meglio dei 15,6 miliardi previsti dagli analisti.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 112,4 dollari USA con tetto rappresentato dall'area 114. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 111,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)