Piazza Affari tiene meglio delle altre borse grazie a banche e tlc

(Teleborsa) -, che scelgono la prudenza dopo un esordio migliore. A frenare gli slanci contribuiscono l'attesa per lain settimana e per l'avvio dellain questi giorni.Pochissimi spunti sul fronte macroeconomico, fatta eccezione stamattina per il, che è risultato migliore delle previsioni ed in recupero a maggio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,139. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,30%.è stabile, riportando un +0,1%, mentre appare più fiacca, che riflette un calo dello 0,84%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,25%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.205 punti (+0,07%); sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.379 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,46%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Tra idi Milano, resta in evidenza(+1,85%), in un comparto bancario ben impostato dove si mette in luce ancora(+3,58%) in attesa della riunione del CdA su governance e piano Bene anche(+1,35%) e(+1,33%), quest'ultima dopo che l'Ad ha smentito le voci di sue dimissioni La peggiore performance è quella di, che cede l'1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.