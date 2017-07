Pubblicità, crescono gli investimenti nei primi 5 mesi

Pubblicità in crescita nei primi 5 mesi del 2017. Il mercato degli investimenti pubblicitari fa segnare infatti un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2016 (-1,9% se si esclude la stima su search e social).



Anche il mese di maggio preso singolarmente è stato positivo con un incremento del 2,7% (+1,3% senza search e social), secondo i dati pubblicati dalla Nielsen, che parla di un andamento "meglio delle aspettative".



L'analisi in base ai singoli mezzi evidenzia evidenzia un andamento quasi stabile per la TV (-0,2%) dopo l'impennata registrata a maggio. I quotidiani continuano a calare (-7,3%), mentre i magazine registrano una performance timidamente positiva (+0,8%). Buon andamento per la radio che, grazie al balzo del mese, chiude i cinque mesi con una crescita del 4,1%.



Estate calda ed un buon autunno alle porte. Secondo la società di ricerca "nei prossimi due mesi verranno a mancare gli apporti degli eventi sportivi (Europei calcio NdR), che hanno caratterizzato l'estate del 2016, ma la tendenza rimane positiva"





(Teleborsa) -