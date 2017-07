ThyssenKrupp licenzia e vola in borsa

ThyssenKrupp

(Teleborsa) -annunciae vola in borsa. Il colosso siderurgico tedesco prevede di risparmiareentro il 2020, circa la metà dei quali in, promettendo però di evitare licenziamenti immediati.Il gruppo ha affermato di aver già raggiunto una riduzione dei costi di 800 milioni-1.0 miliardi di euro all'anno nell'ambito di un massiccio programma intrapreso nel 2010/2011. Ma ha aggiunto che, pari a 2,4 miliardi di euro l'anno è stata "" e che alcune delle sue 18.000 posizioni amministrative devono essere eliminate.La notizie sta spingendo le azioni del gruppo in rialzo dell'alla borsa di Francoforte, in una seduta nella quale l'tedesco guadagna appena lo 0,24%.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,21. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,89.

