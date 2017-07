Trenitalia, primo mese boom per il "doppio" Frecciarossa 1000

(Teleborsa) -, che festeggia il suodi attività cone con prenotazioni per le sue corse che si estendono fino a settembre e oltre.Le corse del primo mese hanno conosciuto un. In numeri assoluti ognuna ha ospitato oltre, considerando i saliti ed i discesi in tutte le fermate. Lain arrivo, misurata sul range 0-15 minuti, ha superato ilL’aumento dei posti a disposizione, più di 900 su ogni treno, in fasce orarie caratterizzate da un’alta domanda di mobilità, ha consentito di offrire maggiori occasioni di viaggi e rispondere adeguatamente a questi picchi.Il doppio Frecciarossa 1000, presentato a fine maggio e realizzato con due ETR1000 uniti tra loro a formare un unico treno di 16 carrozze, per 400 metri di lunghezza complessiva, sfreccia a 300 km/h tra Torino e Napoli, con 4 collegamenti al giorno.