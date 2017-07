Borsa Tokyo chiude in rosso. L'Asia prende fiato

Nikkei

(Teleborsa) -, in scia alla chiusura incolore di Wall Street, sempre, che oggi parlerà al Congresso USA, ed in vista della pubblicazione delLaha chiuso in rosso, con l'indiceche cede lo 0,48% a 20.098 punti, così come il Topix che mostra un ribasso dello 0,48%. In calo Seul che cede lo 0,18%., conche cede lo 0,46% elo 0,60%. Tiene megliocon un +0,05%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra più tonicacon un incremento dello 0,58%,dello 0,39% edello 0,46%, mentrecede lo 0,58%,lo 0,08%,lo 0,02% elo 0,88%.