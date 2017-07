Consumi, prosegue l'andamento "lento" della spesa delle famiglie

(Teleborsa) -, Lo conferma la consueta indagine mensile disui consumi e sulla spesa delle famiglie italiane.L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato a giugno 2017 unIn termini di media mobile a tre mesi, infatti,rispetto a quanto registrato tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017.Questa evoluzione si inserisce in un contesto in cui, pur essendo presenti elementi che rafforzano la ripresa e le prospettive di crescita,. Infatti, i modesti segnali di miglioramento provenienti dal, tornato a salire a giugno dopo due cali consecutivi, pur incorporando valutazioni positive riguardo la situazione economica del paese, le aspettative future e la situazione personale, evidenziano preoccupazioni circa un possibileAnche sul versante dellesi è registrata, nel mese di giugno, una moderatasia pure con intensità diverse a livello settoriale: gli imprenditori del commercio al dettaglio segnalano un peggioramento delle aspettative, mentre il sentiment degli operatori del settore manifatturiero riflette unache, dopo le incertezze dei primi mesi del 2017, sembra avviata verso un percorso meno accidentato.Tra gli elementi che condizionano i comportamenti delle famiglie in materia di consumo vi sono lei in grado di ridurre in misura significativa il numero di disoccupati, che continua ad attestarsi su valori prossimi ai 3 milioni. I dati di maggio sull'andamento del mercato del lavoro sono rappresentativi di queste difficoltà. Il numero di occupati è diminuito, in termini congiunturali, di 51mila unità, mentre i disoccupati, sono aumentati di 44mila unità. L'unico elemento positivo è il permanere di una tendenza alla riduzione delle ore di CIG autorizzate (-37% rispetto a maggio del 2016).