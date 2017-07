Il Gruppo FS Italiane sigla maxi accordo in Iran per sviluppo rete AV

(Teleborsa) -. L'accordo rientra nell’ambito del, per lo sviluppo della rete alta velocità ferroviaria dell’Iran sulle linee Qom-Arak e Teheran-Hamedan.per il personale fra il Gruppo FS Italiane e la, gruppo che gestisce le Ferrovie iraniane. Questi i punti salienti degli accordi firmati oggi a Tehran fra il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Repubblica islamica dell’Iran.“Questi accordi segnano un importante passo in avanti per l'ingresso di FS nel grande progetto dell'alta velocità iraniana, specificatamente sulla linea Qom-Arak", sottolinea l'Ad del Gruppo FS Italiane,., aggiungendo "nei prossimi 180 giorni, tempo necessario per risolvere il nodo delle garanzie economiche e del finanziamento, che sarà realizzato attraverso meccanismi di export credit veicolati attraverso SACE, sarà finalizzato il contratto per un importo pari a 1,2 miliardi di euro"."Oggi – conclude Mazzoncini – è stato firmato anche un, che parte immediatamente, per training ai tecnici ferroviari di RAI in collaborazione con l'Università di Scienze e Industria di Teheran.stanno già da mesi collaborando con RAI e i rapporti con i nostri tecnici sono ottimi”.L’infrastruttura ferroviaria dell’Iran si estende per circae prevede un adi cui 7.500 già in costruzione.I piani di sviluppo del traffico ferroviario nella Repubblica islamica dell'Iran prevedono nel periodo 2005-2025 un