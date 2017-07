Moda, allarme Confartigianato: "Il falso costa 9,9 miliardi l'anno"

(Teleborsa) -: un primato negativo viene segnato dalla contraffazione che colpisce le nostre imprese del settore, sottraendo loroL'allarme è stato lanciato da, nell'ambito della fiera della manifattura "Origin, Passion and Beliefs", sottolineando che, impedendo alle imprese di creare"I falsi – sottolinea Fabio Pietrella, Presidente di Confartigianato Moda - colpiscono uno dei settori più vitali del made in Italy e ad altissima vocazione artigiana: nel fashion operano infatti(il 55,4% delle 141.523 aziende complessive del settore) che danno lavoro a(poco meno della metà dei 550.425 addetti totali)".Secondo la rilevazione di Confartigianato,di euro e rappresentano il 32% di tutte le merci contraffatte.alle imprese da violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivante dalla contraffazione. Tra il 2008 e il 2016, il 64% dei sequestri eseguiti in Italia riguarda proprio merci del settore moda, per un valore di 3,3 miliardi.sono i primi tre Paesi da cui proviene la maggior parte delledestinate al mercato europeo e che transitano soprattutto a. Dalla Cina, in particolare, arriva il 41,8% dei prodotti sequestrati nell’Unione europea nel 2015.Ma il mercato del falso: quello della moda è infatti il settore manifatturiero con il maggior tasso di irregolarità, pari all’11,1%, dell’occupazione del settore.. In 5 anni infatti, nell’Unione europea, è aumentato dal 5,7% a quasi il 23% il valore dei sequestri di merce contraffatta spediti per posta e corriere espresso.Dalla rilevazione di Confartigianato emerge che nel 2017 le aziende italiane della moda hanno fatto registrare la crescita del 2,9% del fatturato e contribuiscono a mantenere in attivo la nostra bilancia commerciale: lo scorso anno l’export italiano ha totalizzato 61 miliardi di euro, con un aumento dell’1% rispetto al 2015. La tenuta sui mercati esteri è accompagnata da una ripresa dei consumi interni: la spesa degli italiani in abbigliamento e calzature è aumentata dello 0,4% tra il 2015 e il 2016, attestandosi ad una media per famiglia di 118 euro mensili per abbigliamento e calzature.