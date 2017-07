Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,57%; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sale il(+1,21%), come l'S&P 100 (0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,31%),(+1,14%) e(+0,85%).Altra i(+2,71%),(+1,66%),(+1,34%) e(+1,14%).Altra i, si posizionano(+5,24%),(+4,55%),(+4,25%) e(+4,24%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,77%.