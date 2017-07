Record a Wall Street dopo parole Yellen al Congresso. Dow Jones oltre 21.500 punti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Information Technology

Utilities

Materiali

Du Pont de Nemours

Microsoft

Merck & Co

Home Depot

Paypal Holdings

Mercadolibre

Western Digital

American Airlines

Fastenal

Biomarin Pharmaceutical

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Prosegue in forte rialzo la borsa di Wall Street dopo le parole del Presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che ha parlato di un rialzo graduale dei tassi di interesse . C'è attesa anche per la pubblicazione del, il report sullo stato dell’economia elaborato dalla banca centrale statunitense.In quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione al Campidoglio (il mandato scade nel 2018) Yellen ha dipinto un', seppur lentamente beneficiando anche dei solidi consumi delle famiglie e del recente balzo degli investimenti.Tra gli indici statunitensi, continua la seduta con un guadagno frazionale il+0,56%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.441,87 punti. Positivo il(+0,97%); sulla parità lo(-0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,99%),(+0,96%) e(+0,90%).Al top tra i(+1,73%),(+1,27%),(+1,03%) e(+1,02%).Tra i(+4,44%),(+4,05%),(+3,84%) e(+3,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.