Salini Impregilo si aggiudica i lavori dell'Unionport Bridge a New York

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, una società disi aggiudica unper la sostituzione dell'Unionport Bridge nel Bronx County, a New York (Stati Uniti). L’opera sarà realizzata da Lane in joint venture con Schiavone Construction Company.Il progetto, il primo ottenuto da Lane nell'area di New York, prevede lache permette alla Bruckner Expressway di attraversare Westchester Creek, mentre il. La vera sfida consisterà nel mantenere aperti la Expressway e il canale navigabile durante i lavori, costruendoe posizionando l'ultima campata basculante in posizione aperta. I lavori dovrebbero iniziare a fine 2017 per essere completati entro la metà del 2021.che scorrono lungo la Bruckner Expressway Service Road al di sopra di Westchester Creek nelle zone di Unionport/Castle Hill/Throgs Neck del Bronx. Il ponte è un, servendo da arteria locale (anche per i mezzi pubblici di superficie) e da unico collegamento tra la Bruckner Expressway e la Cross Bronx Expressway verso Hutchinson River Parkway e tutte le destinazioni più a nord.Il contratto, dove, nei primi mesi del 2017, ha già acquisito commesse per la realizzazione del Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel in Indiana da 188 milioni di dollari e quello per l'estensione della 395 Express Lanes nello stato della Virginia, del valore di 336 milioni di dollari. Ultimo in ordine di tempo, un contratto da 580 milioni di dollari per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel (NEBT) a Washington, D.C.