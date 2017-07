Tasse: arriva EasyTax Assistant, l'app che fa risparmiare

(Teleborsa) -il fisco non può certo definirsi un alleato delle nostre vite. Roba, molto spesso, da mettersi le mani nei capelli. Niente paura però. Per districarsi meglio nel labirinto fiscale arrivaun’app che permette a lavoratori dipendenti e liberi professionisti di comprendere e gestire meglio la propria "fiscalità".In poche parole, l'app sarà in grado diavvisi su scadenze fiscali, acquisizione, digitalizzazione e archiviazione di ricevute fiscali, calcolo del risparmio fiscale previsto per ogni spesa, monitoraggio e reportistica, calcolo busta paga, TFR e tutto quanto concerne ciò che è di competenza fiscale.è il primo progetto di IBC Srl ed è dotata di un sistema automatizzato che smaterializza i documenti, li mette in ordine, ne verifica in anticipo il contenuto e permette la condivisione in tempo reale di informazioni già strutturate.