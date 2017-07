Amazon, il Prime Day 2017 è da urlo!

Amazon

(Teleborsa) -a livello globale della, e anche la più grande giornata di shopping di sempre sucon offerte riservate esclusivamente ai clienti. Insomma, un Prime Day 2017 da record.Sentite bene. Altro che oggetti di elettronica o tecnologia, curiosamente, sono andate letteralmente a ruba le Finish All in One Max 110 Lemon pastiglie per lavastoviglie e Caffè Vergnano 1882.recapitato in 16 minuti dall’ordine.Si sono difesi più che bene anche i clientiche hanno acquistato quasi 1