Attrito AA-Compagnie del Golfo e Qatar Airways inaugura il diretto per Kiev dal 28 agosto

(Teleborsa) -Qatar annuncia l'apertura di un collegamento con l'Ucraina tra le sue 25 nuove destinazione in programma da oggi al 2018 eGli americani non tollerano quella che definisconoE dire che gli "aerei nuovissimi" per buona parte sono di costruzione americana, va da se con indiscutibili vantaggi per l'industria aeronautica Usa. Ma così gira il mondo.Per i passeggeri conseguenze negative, con meno possibilità di viaggi e senz'altro "prezzi più alti".in questo modo i passeggeri avranno meno possibilità di scelta e dovranno pagare tariffe più alte".Una disputa dal "sapore di gossip","Il nostro equipaggio - avrebbe detto Al Baker nel magnificare la sua compagnia - offre un servizio eccellente e la sua età media è di soli 26 anni.Al Baker si è poi subito scusato, ma per gli americani la frittata era stata ormai fatta.Nella realtà,Qatar già possiede il, l'holding ispano-britannica che comprende tra le altre British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling,Una "disputa" che nel frattempo ha assunto "risvolti politici",Una revisione che potrebbe. Una situazione "seria", ma al momento non certo "disperata".Intanto, il vivace e intraprendenteIl lancio del servizio verso Kyiv, una delle più antiche città dell'Europa dell'Est fa parte della forte programma di espansione della compagnia aerea araba nell’Europa orientale, che comprende anche i servizi verso Skopje, Repubblica di Macedonia e Praga, che cominceranno appunto quest’estate.e i passeggeri potranno quindi viaggiare senza soluzione di continuità attraverso il nostro premiatoverso qualsiasi delle nostre destinazioni nell’Europa orientaletra cui Canberra (Australia); Chiang Mai (Thailandia); Rio de Janeiro (Brasile);e Santiago de Chile (Cile). Un totale ben 25 nuovi collegamenti.