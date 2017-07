BNL inaugura la nuova sede Orizzonte Europa a Roma

BNP Paribas

(Teleborsa) - Nuova ed elegantissima sede per, che ha oggi inaugurato unanel quartiere Tiburtino.Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del, proprio per sottolineare la vocazione internazionale della banca rilevata qualche anno fa dalla franceseSorgeintitolata a Camillo Benso conte di Cavour, in un'area dove già sono state realizzate infrastrutture moderne, dalle quali partire per riqualificare e sviluppare l'intera zona, creando una maggiore attrattività per nuovi investimenti. Con una superficie di 75mila mq, l'immobile è di 12 piani e 4 interrati. E', inteso come nuova modalità di lavoro, con uffici moderni e aperti ed ampi spazi condivisi.La Direzione Generale riunisce, per la prima volta,, dislocati in precedenza su otto sedi sparse in vari punti della città.Il palazzo ospita, inoltre, vari luoghi di servizio: un centro di formazione, un auditorium, un ristorante aziendale, sale training, parcheggi, un ambulatorio e, di prossima apertura, un asilo e una palestra, per rendere il posto di lavoro il più accogliente possibile ed attento al welfare aziendale.