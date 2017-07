Brunello Cucinelli, fatturato boom nel primo semestre

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -chiude il primo semestre del 2017 con una performance brillante in termini di vendite. L'azienda del lusso specializzata nella moda maschile ha riportato infatti unaa cambi correnti rispetto al 30 giugno 2016."Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento dell’azienda in questa prima metà dell’anno 2017", dichiara l, aggiungendo cheImportanti crescite del fatturato sia nei mercati internazionali (+11,7%) sia nel mercato italiano (+5,9%). Significativo l’aumento delle vendite in tutte le aree geografiche: Nord America +9,4%, Europa +9,9%, Greater China +34,6%, resto del mondo +11,4%.“Lo sviluppo del fatturato - sottolinea il numero uno - è molto omogeneo, segno che ln tutti i Paesi e in tutti i canali in cui siamo presenti e, vista l’ottima qualità delle vendite,”."Ci sentiamo serenamente disia del fatturato che delle marginalità”, rimarca Brunello Cucinelli, stando all'andamento evidenziato dal business nella prima metà dellì'anno.