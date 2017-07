Busitalia Fast punta a diventare player europeo, nuovi collegamenti entro fine 2017

(Teleborsa) -, in un mercato altamente competitivo e dinamico. Il nuovo servizio lunga percorrenza bus delnel mercato nazionale e internazionale, ha segnatoed entro fine 2017 attiverà nuovi collegamenti nel Nord Italia.Ogni giorno collegamenti con 15 regioni italiane e oltre 90 città fra Italia e Germania effettuati con una flotta di 60 autobus di ultima generazione (anzianità media tre anni).L'Busitalia Fast (fsbusitaliafast.it) da oggicon un'area dedicata sul sito trenitalia.com,. Tariffe smart price dedicate ai clienti che scelgono la mobilità collettiva o condivisa invece dell’auto privata - giovani, studenti e donne - e ai viaggiatori che non hanno problemi di tempo e/o ampia capacità di spesa."La corta percorrenza la stiamo sviluppando moltissimo. Busitalia, sulla parte del mercato regolato. Stiamo continuando a crescere. Stiamo andando avanti,di euro di fatturato quindi è chiaro che dentro questo ci possono stare, come ho detto più volte, i servizi urbani delle grandi città compresa Roma il giorno in cui decideranno di fare una gara per il servizio". Cosìai giornalisti durante la conferenza di presentazione disulla questione relativa ai trasporti di corta percorrenza".Hanno partecipato all'evento anche Giuseppe Catalano della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Andrea Camanzi, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,e Mariella De Florio Amministratore Delegato di Busitalia Simet.