IndStars 2 stipula atto incorporazione: SIT pronta a debuttare in Borsa

Industrial Stars of Italy 2

(Teleborsa) -(IndStars 2), la seconda SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, annuncia di ave. Pertanto, tra pochi giorni,, sul mercato AIM Italia.A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, prevista per il, le azioni ordinarie e i warrant SIT saranno negoziabili su AIM Italia. Le azioni ordinarie INDSTARS 2 e i Warrant IndStars 2 verranno revocati dalle negoziazioni su AIM Italia e saranno annullati.In conformità a quanto deliberato dalle rispettive Assemblee Straordinarie del 5 maggio scorso, SIT darà attuazione alla Fusione tramite: undi euro a servizio del concambio della azioni ordinarie e delle azioni speciali di INDSTARS 2 eI Warrant emessi saranno così ripartiti: 2,5 milioni di Warrant da assegnare ai titolari dei warrant di INDSTARS 2 in misura di 1 Warrant SIT ogni warrant di INDSTARS2; 2,5 milioni di Warrant da assegnare gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di efficacia, saranno titolari di Azioni Ordinarie INDSTARS 2, in misura di 1 WarrantSIT ogni 2 Azioni Ordinarie INDSTARS 2 detenute; 300 mila Warrant da attribuire gratuitamente all'azionista di controllo SIT Technologies).E' prevista poi la, di titolarità di SIT Tech, in egual numero di azioni di SIT di diversa categoria (Performance Shares), convertibili in azioni ordinarie SIT, nel rapporto di 1 a 5 e/o di 1 a 1, in funzione dellamaturazione di un earn-out da parte di SIT Tech nei termini e alle condizioni di cui allo Statuto di SIT.Il piano prevede infine un, scindibile, per un ammontare complessivo di, da attuarsi mediante l’emissione di n. 1.534.380 azioni ordinarie SIT di compendio, da emettersi al servizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant SIT, in conformità al Regolamento Warrant.