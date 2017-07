Mercato immobiliare, crollano le case all'asta (-31%)

(Teleborsa) - Gli immobili messi all'asta hanno registrato un: le procedure in corso a luglio sono, infatti, poco meno di 23 mila a fronte delle oltre 33 mila rilevate lo scorso gennaio. Il calo è del, un'inversione di tendenza di dimensioni inattese che interrompe la crescita registrata nelle due precedenti rilevazioni:(+10% a inizio 2017).E' la fotografia scattata dal, presentato in Senato, che rivela come ancora una voltaattraversata dal Paese sia la: il 66% delle case in vendita ha un prezzo inferiore ai 100.000 euro, quota che sale addirittura fino all'88% se si prendono in esame anche gli immobili appartenenti alla fascia tra 100.000 e 200.000 euro.A trascinare il crollo del dato sulle abitazioni finite in vendita forzata è stato ildel Paese (passato da 15.749 a 8.817 procedure -44%). Consistente anche la riduzione che si è verificata nel(4.766 gli immobili attualmente interessati -34%), mentre più contenuta è stata la flessione delle regioni centrali (-17%).