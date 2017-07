Mondo TV concede licenza trasmissione GON in Arabia Saudita

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto una, primario canale satellitare indedicato ai ragazzi, per la trasmissione di, serie animata prodotta da Daewon Media o. e composta da 116 episodi di 11 minuti ciascuno e distribuito dalla Mondo TV.La licenza prevede la concessione deivia satellite, senza esclusiva, per una durata di due anni in Medio Oriente e Nord-Africa.Dopo il riscontro avuto nella regione dalla trasmissione della serie sul canale DKids, operato da Discovery Corporate Services Limited e terminato il periodo di esclusiva concesso alla medesima Discovery, la Mondo TV avvia la distribuzione del prodotto nei vari paesi dell’area con nuove prospettive di vendita.Benché il corrispettivo di vendita non sia in sé significativo, l’accordo rileva perché segna l’inizio di questa nuova fase di distribuzione del prodotto con possibilità di incrementare i ricavi di vendita del prodotto stesso.