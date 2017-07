Nova re, Consob dà il via libera a prospetto per quotazione nuove azioni

(Teleborsa) -. La Consob ha infatti autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo per ladelle nuove azioni Nova Re emesse nell'ambito dell'in natura e per cassa del valore di circaParte così la prima fase deldella SIIQ del gruppo Sorgente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017."La società intende posizionarsi come operatore immobiliare specializzato nel settore uffici e commerciale, ampliare l’offerta dei Reit italiani e contribuire a portare questo segmento del mercato domestico verso standard europei", sottolinea il Consigliere DelegatoIn particolare il prospetto informativo ha per oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul MTA di:fino ad un ammontare massimo di Euro 47,5 milioni di euro (con prezzo per ciascuna nuova azione di Euro 0,2585 comprensivo di sovrapprezzo) da liberarsi entro il termine ultimo del 28 agosto 2017;fino ad un ammontare massimo di 40 milioni di euro, in via inscindibile per 20 milioni ed in via scindibile per la restante parte (con prezzo per ciascuna nuova azione di Euro 0,20 comprensivo di sovrapprezzo) da sottoscrivere entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018.Inoltre, saranno quotate anche(abbinati gratuitamente alle nuove azioni rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa), fino ad un ammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo di 40 milioni di euro (con prezzo per ciascuna nuova azione di compendio di 0,20 euro), da sottoscrivere entro il termine ultimo del quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso.