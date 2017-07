Wall Street resta al palo a metà giornata

Dow Jones

(Teleborsa) -evidenziando molta cautela dopo i nuovi record di ieri ed in vista dell'avvio dellaUn parziale sostegno è arrivato dalle dichiarazioni del Presidente Fed Janet Yellen , su una politica monetaria ancora accomodante, mentre sono apparsi i prezzi alla produzione sono apparsi stagnanti e le richieste di sussidio di disoccupazione sono risultate peggiori delle attese.A New York, si muove senza slancio il, riportando una variazione pari a +0,12%, sulla stessa linea lo, che segna un +0,14%. Piatto il(+0,02%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,62%),(+1,52%),(+0,91%) e(+0,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,81%.Decolla, con un importante progresso del 2,71%.Tentenna, che cede lo 0,65%.