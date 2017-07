Wall Street senza direzione aspettanto la "earning season"

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Wal-Mart

Walt Disney

General Electric

Home Depot

Liberty Global

Liberty Global

Dollar Tree

O'Reilly Automotive

Seagate Technology

(Teleborsa) -, evidenziando molta cautela in vista dell'avvio della stagione dlele trimestrali: le prime stanno già arrivando in questi giorni.Questo rende gli operatori molto prudenti, nonostante il sostegno delle dichiarazioni del Presidente Fed Janet Yellen , relativamente ad una impostazione accomodante della politica monetaria.Nell'agenda macroeconomica odierna, i prezzi alla produzione sono apparsi stagnanti e le richieste di sussidio di disoccupazione sono risultate peggiori delle attese.A New York, ilè sostanzialmente stabile a 21.539,8 punti; sulla stessa linea lo, che rimane a 2.445,58 punti. Pressoché invariato il(+0,15%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,51%),(+0,69%),(+0,58%) e(+0,52%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,05%),(+3,73%),(+2,05%) e(+1,82%). La peggiore è, che apre la seduta con -4,81%.