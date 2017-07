Arriva WiFi° Italia, la rete wi-fi free a portata di app

(Teleborsa) -l’app che permetterà di connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.Il progetto, nato dalla cooperazione tra il, è partito con le adesioni di Roma, Milano, Firenze, Prato, Trento e delle Regioni Emilia Romagna e Toscana.A stretto giro, al network si aggiungeranno le reti di altri enti pubblici, in possesso di un loro Wi-Fi. Poi dovrebbe essere la volta delle stazioni.. Sul sito ufficiale del progetto è disponibile uno strumento, rivolto sia a soggetti pubblici che privati, per aderire rendendo disponibile la propria rete WiFi.Una volta installata,(disponibile anche in versione Android) richiede la, dopo di che crea un'impostazione di rete ad hoc per la connessione al network pubblico, dotata degli opportuni certificati di sicurezza per un'autenticazione certa.