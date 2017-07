Auto, prosegue la crescita delle immatricolazioni in Europa

(Teleborsa) -, dopo la performance brillante di maggio e dei primi sei mesi dell'anno., nel mese di giugno, le immatricolazioni nellasono aumentate del 2,1% a 1.491.00 unità, in linea con quelle che includono anche l', l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia). Nell'ambito della solale vendite sono aumentate del 1,3% a 1.368.114 unità.Lada inizio anno per i 28 Paesi Membri segna un +4,7% (8.210.921 unità), mentre includendo l'area EFTA sale al 4,6% (8.461.476 unità). L'area dell'Euro incrementa le vendite del 3,8% (7.542.911 unità)., il migliore tra i cinque principali, che cresce più del doppio rispetto a quello spagnolo (+6,5%). Sotto la media europea il dato francese (+1,6), mentre calano le vendite in Germania (-3,5%) e Regno unito (-4,8%).Per quanto concerne i singoli marchi,a seguito dei buoni risultati delle immatricolazioni italiane si espande del 7,6% nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che si allarga al 7% (era del 6,7% nel giugno 2016) e del 7,9% includendo l'EFTA Il, che segna un aumento delle immatricolazioni del 2,7%, mostra una sostanziale tenuta della sua quota a 23,1% dal 23% precedente.Fra iin Europa la Peugeot sale del 4%, la Renault del 2,8%, mentre le tedesche Daimler e BMW fanno rispettivamente +3,9% e -4%.