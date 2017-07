Bankitalia rafforza le stime sul PIL tricolore

(Teleborsa) - Via Nazionale rivede ampiamente al rialzo le previsioni sulla crescita economica dell'Italia, stimando un', e un +1,3% nel 2018. Per l'anno seguente (2019), Banca d'Italia prevede una crescita dell'1,2%."L'attività economica - si legge nel bollettino mensile - sarebbe sospinta soprattutto dalla domanda interna. Il contributo di quella estera netta, ancora negativo quest'anno, diverrebbe pressoché nullo nel 2018-19". Sulla base di nostre valutazioni, nel secondo trimestre il PIL avrebbe continuato a crescere a un ritmo pressoché analogo a quello registrato nel primo".Nel primo trimestre, sottolineano da Via Nazionale "e delle ore lavorate", nonostante ila tempo indeterminato a 24,9 milioni e 10,8 milioni rispettivamente.torneranno a crescere quest'anno, dopo la deflazione del 2016. L'inflazione "(dal -0,1% del 2016) e rallenterà all'1,1% l'anno prossimo, per risalire all'1,6% nel 2019. L'andamento nel biennio 2017-18 sarebbe prevalentemente riconducibile ai prezzi delle materie prime energetiche e dei beni alimentari".