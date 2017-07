Completata fornitura di 706 carrozze "Vivalto" Hitachi Rail per Trenitalia

(Teleborsa) -Le "Vivalto", con due piani ciascuna a disposizione dei passeggeri, sono impegnate nei convogli in servizio su gran parte delle Regioni italiane. Il contratto base stipulato nel 2010 riguardava 350 vetture, cui se ne sono poi aggiunte altre 356Le carrozze "Vivalto" sono stateA Reggio, oltre al montaggio degli allestimenti interni, si sono svolti i test e i collaudi finali con il cliente.Lesono carrozze a doppio piano e, oltre al locomotore. Si tratta diI convogli così formati hanno 725 posti a sedere per una capienza complessiva di circa 1.300 posti.Naturalmentepredisposto per la visualizzazione delle immagini in tempo reale sui monitor di bordo, le Vivalto possono raggiungere la velocità massima dinon solo per l'attenzione agli accordi contrattuali ma anche per la qualità del prodotto, nel prossimo futuro, punta a innovarlo continuamente soprattutto dal punto di vista della sicurezza, della tecnologia e della sostenibilità".Da parte sua, A quella svolta stiamo dando un'accelerazione risolutiva con la gara per i 135 treni alimentati a gasolio , lanciata qualche settimana fa,