Debutto boom per Dobank in Borsa

Dobank

(Teleborsa) -, che segna a Piazza Affari un, ben oltre il prezzo del collocamento di 9 euro per azione, pari ad una capitalizzazione di 704 milioni di euro. Volumi piuttosto elevati per circa 6,4 milioni di titoli scambiati.L', rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, si era chiusa con quantitativi boom domandati : leda parte di 110 investitori professionali italiani ed esteri erano risultate pari aper un valore di 132,5 milioni.Il mercato dunque conferma un alto interesse per Dobank, che si occupa di gestione e recupero di crediti bancari deteriorati, o NPL, un prodotto oggi certamente molto commercializzato, in relazione alla crisi bancaria ed agli standard più rigidi imposti alle banche dalla normativa vigente.