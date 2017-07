Dobank fa scintille in Borsa. Mangoni: "Fiduciosi di crescere ancora"

Dobank

(Teleborsa) -. La società specializzata in gestione delle sofferenze bancarie (i ben noti NPL ) vanta al suoi primo giorno di negoziazione un rialzo attorno al 14% a 10,25 euro (9 euro il prezzo di collocamento)., che ha commentato questo debutto con un invito alla prudenza, sottolineando che "da oggi abbiamo lo scrutinio del mercato e dovremo ricordarcelo sempre". Poi ha manifestato il suoIl collocamento di Dobank, come noto, era rivolto esclusivamente agli istituzionali, ma, tanto che Dobank ha chiuso in anticipo l'IPO.Oggi, in occasione della cerimonia di debutto, Mangoni ha tenuto a sottolineare che. "La prevalenza è di investitori angloamericani - ha detto - però c'è anche una presenza importante di italiani, quindi siamo doppiamente soddisfatti". Quanto al fondo USA Fortress, il manager ha ricordato che è "un investitore di lungo periodo e ci ha tenuto a tenere il 50% più un'azione".La società opera indubbiamente in un. Proprio ieri seraha formalizzato una, altre l'hanno preceduta, ad esempio quella di Carige , e molte ne seguiranno ancora, per alleggerire i bilanci delle banche dal peso gravoso delle sofferenze.A debutto di Dobank era presente anche, gongolante anche per un'altra iniziativa di grande successo: l'ingresso nel capitale di ELITE di CDP e NUO Capital . Parlando delle nuove quotazioni è apparso molto ottimista affermando "la prossima settimana ne avremo una al giorno".