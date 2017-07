EasyJet si cautela dalla Brexit: nasce EasyJet Europe

EasyJet

(Teleborsa) - Le trattative per la Brexit sono ancora in corso fra Londra e Bruxelles , ma la big low cost britannicasi cautela dalle possibili ripercussioni di un accordo con molti limiti ee "passaporto" europeo., la cui sede sarà appunto nella capitale austriaca, con l'intenzione diall'Austro Control ed e al Ministero Federale per i Trasporti, Innovazione e Technologia Austriaco (BMVIT). L'autorizzazione dovrebbe arrivare in breve tempo e consentire a easyJet di poter operare sui cieli europei a prescindere dalla Brexit.Attualmente, la compagnia di volo britannica aveva solo, non anche quello europeo, che permetterà al vettore di poter operare i suoi voli in Europa come un tempo.Con la nascita di EasyJet Europe, la holding britanica, quotata alla Borsa di Londra, diventa un- una in, una ined una in- tutte controllate da easyJet Plc.