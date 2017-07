Italiaonline vince il premio per l'attenzione alle "diversità"

Italiaonline

(Teleborsa) -ha vinto, nella categoria, la prima edizione dei, il riconoscimento attribuito ad aziende e istituzioni impegnate nellae nella garanzia dei diritti, con il patrocinio del Comune di Milano.La motivazione è che l’azienda appare impegnata nel rispetto della diversità a 360°. Tra le attività di comunicazione, sia interna che esterna, fortemente, possiamo citare la campagna di recruitinge la campagna. Inoltre l’azienda ha pianificato attività di comunicazione a sostegno delleL'evento di premiazione, organizzato da legalcommunity.it in collaborazione con Dentons, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Sea e con il supporto di Edelman Italia, 30% Club, Asla Women, Parks, Pwn Milan, The British Chamber of Commerce for Italy e Valore D, si è svolto ieri sera, giovedì 13 luglio, presso lo Spazio Scalarini, a Milano.