Le borse asiatiche chiudono su nuovi record

Nikkei

(Teleborsa) -, in scia alla performance positiva di Wall Street, che sempre questa settimana ha toccato nuovi massimi A sostenere il sentiment degli operatori contribuiscono le notizie positive sull'andamento dell'economia e la conferma di una politica "accomodante" della Fed ancora per un certo periodo Laha chiuso in rialzo, con l'indiceche sale dello 0,19% a 20.137 punti, così come il Topix che mostra un incremento dello 0,47% a 1.255 punti. Bene Seul che recupera lo 0,16%., conche lima lo 0,09% eche cede lo 0,35%, mentreperde lo 0,16%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,registra un modesto incremento dello 0,04%, mentresale dello 0,62% edello 0,31%. In rossoche arretra dello 0,19%,dello 0,05%,dello 0,28%. Altroveguadagna lo 0,29%.