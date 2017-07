Piazza Affari resta sulla parità ma non mancano appeal speculativi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si muovono sul filo della parità, evidenziando prudenza per l'avvio della stagione delle trimestrali: quella di JP Morgan è già uscita e risulta oltre le stime.Il sentiment è diffusamente positivo, in relazione alle rassicurazioni giunte dalla Fed , ma anche dopo i dati sull'inflazione in Italia , che confermano un rallentamento come nel resto dell'UE. Un fattore che potrebbe spingere la BCE a prendere tempo per un eventuale "tapering".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.è stabile con un modesto +0,03%, dimessache cede lo 0,29%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%., riportando una variazione pari a -0,05% sul, grazie ad un debutto stellare (+14%).di Milano, troviamo(+1,50%),(+1,21%),(+1,16%) e(+1,01%).Le peggiori performance sono quelle della galassia Agnelli, conche cede l'1,07% elo 0,96%, a dispetto dei positivi dati sulle immatricolazioni in Europa Discesa modesta per, che cede lo 0,87%, e per, con un calo frazionale dello 0,83%. Nel settor e bancario exploit di creVal (+5,3%) dopo l'annuncio della maxi cartolarizzazione di NPL