Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,39%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 2.459,27 punti. Guadagni frazionali per il(+0,25%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,89%),(+0,74%) e(+0,64%). Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+1,74%),(+1,41%),(+1,29%) e(+1,13%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,08%),(+2,69%),(+2,35%) e(+2,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.