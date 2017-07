Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europeeche hanno contribuito anche a un avvio prudente per la borsa di Wall Street A pesare sono stati soprattutto i segnali giunti dall'inflazione , ancora sotto il target considerato ottimale dalla Federal Reserve, e dalle vendite al dettaglio , che rappresentano un'ampia parte, circa il 70%, del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Dati che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbero potenzialmente far ritardare la stretta monetaria della Fed , entro l'anno.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. L'continua gli scambi a 1.227,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,94%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,59%.Invariato lo, che si posiziona a 176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,29%.piatta, che tiene la parità. Contrazione moderata per, con un calo dello 0,47%. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., riportando una variazione pari a -0,14% sulA Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,99 miliardi di euro, in calo del 10,26%, rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,67 miliardi di azioni, rispetto ai 0,71 miliardi precedenti.Tra i 220 titoli trattati, 115 hanno chiuso in flessione, mentre 90 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 15 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,31%),(+1,21%) e(+1,07%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,50%),(-1,01%) e(-0,83%).di Piazza Affari, in evidenza, +2,50% che ha firmato un nuovo contratto per protezione Eurofighter della Royal Air Force britannica Nel lusso brillache avanza dell'1,81%.Denaro anche su, che registra un rialzo dell'1,21%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.