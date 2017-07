Wall Street in cauto rialzo dopo inflazione e conti banche

Citigroup

(Teleborsa) - Gli indici di Wall Street proseguono in cauto rialzo, sostenuti da, ma, comeMolti gli spunti anche dal versante macroeconomico. Prima dell'avvio del mercato, è stato diffuso il dato sull 'inflazione statunitense che si conferma debole . Su base annuale, la statistica è in aumento dell'1,6%, sotto il valore considerato ottimale dalla Federal Reserve (2%). Deludenti anche le vendite al dettaglio mentre segnali positivi sono giunti dalla produzione industriale , cresciuta più delle attese. E' scesa inaspettatamente, poi, la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un frazionale rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.456,93 punti. In moderato rialzo il(+0,53%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,70%),(+0,69%) e(+0,68%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.Al top tra i(+1,88%) grazie a un upgrade,(+1,46%),(+0,98%) e(+0,96%) premiata da JP Morgan . Le più forti vendite, invece, si manifestano su, -1,08%, dopo la trimestrale avanza dell'1,44%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.