Luglio di caldo record con al mare 1 milione di turisti al giorno e giro affari 1,5 mld

(Teleborsa) -. E' un luglio da record sotto gli ombrelloni delle località balneari italiane,Sono i numeri che emergono dalla indaginele presenze (numero di turisti per giorni di utilizzo delle strutture) dovrebbero sfiorare, superando l'andamento di giugno, che aveva già fatto segnare un +15%. E la prima settimana di luglio ha fatto impazzire il pallottoliere: le presenze sulle spiagge italiane Mentre la crescita è meno tumultuosa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Molise.. Moltiplicato per un milione di presenze medie al giorno per trentuno giorni di luglioSenza considerare che durante la sua permanenza, come visite a città e borghi artistici, musei e partecipare a spettacoli dei più diversi tipi) o frequentare terme e percorsi enogastronomici,Il totale sfonda il muro del miliardo e mezzo di euro, esclusi eventuali pernottamenti, movimentati dal turismo balneare nel solo mese di luglio.