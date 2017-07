Padoan ottimista a Fiuggi: "Siamo usciti dal tunnel e vedo il sentiero allargarsi"

(Teleborsa) -, intervenuto alla quinta edizione della festa di "Left Wing" organizzata a Fiuggi, parlando sulla opportunità di superare i lacci europei del pareggio di bilancio. Padoan si è detto "Stiamo lasciando alle nostre spalle cose preoccupanti - ha aggiunto - come la fragilità del sistema bancario che ha rappresentato un forte elemento di preoccupazione e l'inerzia degli investimenti.. "I numeri sono importanti e positivi - ha sottolineato il Ministro del Mise -più capannoni, più industrie sono cose che restano. E non solo, in quanto creano anche occupazione.Per quanto riguarda il fisco, Pier Carlo Padoan ha precisato:come testimonia l'avanzo primario registrato in questi anni, caso unico in Europa assieme alla Germania.- ha commentato ancora il Titolare del dicastero dell'Economia - che hanno implicazioni su come si disegna la politica del bilancio.E' possibile immaginare modi per migliorarlo in modo che sia parte di un disegno più ampio.Tre giorni dedicati alla realtà, ai problemi del paese, dal punto di vista di persone di sinistra che provano a costruire insieme una visione del mondo confrontandosi con esperienze diverse da quelle della politica.